Milan-Napoli 0-1: il gol di Kessié annullato ai rossoneri | VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Franck Kessié aveva trovato il gol del pareggio al 90' di Milan-Napoli, ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco di Olivier Giroud. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Franckaveva trovato il gol del pareggio al 90' di, ma l'arbitro haper fuorigioco di Olivier Giroud. Il

Advertising

TuttoMercatoWeb : Cesari: 'Il gol del Napoli nasce da una rimessa a favore del Milan. Ma l'assistente...' - SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - _m3ll0 : RT @Orli19831: Il Milan ha giocato male? Si Il Napoli ha giocato bene? No Meritavamo di perderla? No Il Napoli non ha fatto nulla a parte… - lccatt : RT @MilanNewsit: Cesari: “Il gol del Napoli nasce da un angolo arrivato dopo una rimessa laterale a favore del Milan data agli azzurri” htt… -