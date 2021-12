Milan, Kjaer sul rientro in campo: “Lavoro tanto, voglio tornare in condizione ottimale” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simon Kjaer ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘MilanTV’, offrendo aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, dopo un recente e rilevante infortunio. Il difensore danese rappresenta una colonna della retroguardia rossonera e propone garanzie in copertura e impostazione; la sua assenza condiziona e condizionerà l’equilibrio del reparto difensivo meneghino, ben coperto però da Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. Di seguito le dichiarazioni di Kjaer riguardo al suo problema fisico: “Sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Servirà tempo e pazienza. Non sono una persona che scrive tanto sui social, vivo la mia vita con la mia famiglia, ma ringrazio a tutti per i messaggi. Adesso posso lavorare su tanti aspetti, per 7 oppure 8 ore al giorno. Vengo a Milanello e poi torno a ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simonha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘TV’, offrendo aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, dopo un recente e rilevante infortunio. Il difensore danese rappresenta una colonna della retroguardia rossonera e propone garanzie in copertura e impostazione; la sua assenza condiziona erà l’equilibrio del reparto difensivo meneghino, ben coperto però da Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. Di seguito le dichiarazioni diriguardo al suo problema fisico: “Sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Servirà tempo e pazienza. Non sono una persona che scrivesui social, vivo la mia vita con la mia famiglia, ma ringrazio a tutti per i messaggi. Adesso posso lavorare su tanti aspetti, per 7 oppure 8 ore al giorno. Vengo aello e poi torno a ...

Advertising

acmilan : ??? 'My goal now is to work hard and be back' @simonkjaer1989's motivation in his interview to our thematic channel… - AntoVitiello : #Kjaer: “Sto bene. Purtroppo ho avuto un grave infortunio. Ci vuole tempo e pazienza. Lavoro 7-8 ore al giorno: il… - Zvone81 : RT @AntoVitiello: #Kjaer: “Sto bene. Purtroppo ho avuto un grave infortunio. Ci vuole tempo e pazienza. Lavoro 7-8 ore al giorno: il mio ob… - zzzimooo : RT @acmilan: ??? 'My goal now is to work hard and be back' @simonkjaer1989's motivation in his interview to our thematic channel ??? “L'obie… - RealMaks07001 : RT @acmilan: ??? 'My goal now is to work hard and be back' @simonkjaer1989's motivation in his interview to our thematic channel ??? “L'obie… -