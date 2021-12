Milan, buone notizie per Pioli: ci sarà ad Empoli! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la sconfitta subita ieri sera contro il Napoli e la folta lista di infortunati, il Milan riceve finalmente una buona notizia: il recupero del suo terzino sinistro, Theo Hernandez. Theo Hernandez Milan Empoli Reduce da un attacco febbrile che gli ha fatto saltare proprio la gara di ieri sera, come riporta TuttoMercatoWeb, l’esterno francese ha lavorato con il resto del gruppo questa mattina e si candida per una maglia da titolare contro l’Empoli, in programma mercoledì. Da capire soltanto se Pioli deciderà di lanciarlo subito dal primo minuto o se gli darà spazio a partita in corso. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la sconfitta subita ieri sera contro il Napoli e la folta lista di infortunati, ilriceve finalmente una buona notizia: il recupero del suo terzino sinistro, Theo Hernandez. Theo HernandezEmpoli Reduce da un attacco febbrile che gli ha fatto saltare proprio la gara di ieri sera, come riporta TuttoMercatoWeb, l’esterno francese ha lavorato con il resto del gruppo questa mattina e si candida per una maglia da titolare contro l’Empoli, in programma mercoledì. Da capire soltanto sedeciderà di lanciarlo subito dal primo minuto o se gli darà spazio a partita in corso. Francesco Scanu

