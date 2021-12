Advertising

sportli26181512 : Milan, attacco smarrito: col Napoli la prima partita stagionale senza segnare: Milan, attacco smarrito: col Napoli… - Gazzetta_it : Milan, attacco smarrito: col Napoli la prima partita stagionale senza segnare - AscioneMauri : Finché non avremo un Milan forte parlare di arbitri è inutile.. Se la proprietà non vuole investire vendesse la soc… - Alfiinho16x : @DavideACM1899 @xNikoJr4 @runnervx17 Intanto ha messo in tasca l’attacco del Milan - AscioneMauri : Lo dissi ad inizio stagione.. Abbiamo il peggiore attacco tra le prime 7..... L'ultimo Milan di Berlusconi presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan attacco

Ecco, ilha tirato nello specchio della porta napoletana due volte in 94 minuti. Poi, certo, Ibra e Florenzi hanno sfiorato il palo, Messias ha alzato la mira di poco. Ma all'interno di quei ...Non si aspettava altro che un crollo colper mettere la croce anche sulla qualificazione ... Ha avuto l'intuito vincente di schierare dall'inizio Petagna ine non Mertens. In tanti si sono ...Non c'è nel Milan una crisi profonda, ma una grossa somma di difficoltà evidenti. La più urgente è quella di ritrovare il tiro in porta. Il nuovo Zielinski è da tempo il migliore dei .... Il nuovo Zie ...Ospina 6,5 - Una bella parata su Ibrahimovic nella ripresa, in una delle poche occasione dei rossoneri. Poi per il resto qualche buona uscita, aiutando i compagni nel limite Ibra di testa, e buona ges ...