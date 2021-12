Mike Bongiorno | che fine hanno fatto e come sono oggi i suoi tre figli e come se la passano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Negli ultimi tempi si è sentito parlare in particolare del più piccolo fra i tre, vista la sua storia d’amore con la giovane modella Sofia Hintermann, che dura dal 2018 e attrae il mondo del gossip, e la sua grande amicizia con Tommaso Zorzi. E gli altri due? Stiamo parlando deidi Daniela Zuccoli e del mitico, indimenticabile,(1929-2009): Michele Pietro Filippo (1972), Nicolò (1976) e del minore Leonardo (1989). Tutti e trenati e cresciuti a Milano eintrapreso carriere di successo in diversi ambiti. Loroil frutto del grande amore che ha legato in matrimonio la stilista Daniela Zuccoli e lo storico presentatoredal lontano 1972 fino al giorno della triste scomparsa di quest’ultimo. Ognuno di ...

Advertising

DettoFattoRai2 : ?? Enzo Tortora discostar a #dettofattorai! Il rapporto con Mike Bongiorno e 'l'indice di rodimento' secondo il prof… - Pheel267 : JuiceWRLD ha fatto più canzoni da morti che da vivo, a sto punto esigo Capodanno su Canale5 con Mike Bongiorno - AlessandroPeir4 : @M_FLA_ Mike Bongiorno avrebbe detto:” è la prima risposta quella che conta”! - AlessioParodi6 : Ho visto una tipa con la pelliccia, giovane tra l'altro. Ed è subito Mike Bongiorno e Annabella di Pavia - G1NGERETTI : Scambio Ballo-Touré per la salma di Mike Bongiorno. No perditempo -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Bongiorno

CheMusica

La tv dio Mario Riva è preistoria. Sapete quanti schermi si contano oggi in Italia? Tenetevi forte. Siamo arrivati a 120 milioni . Cioè 5 a famiglia. Impensabile solo cinquant'anni ...A dirlo fu. Ma anche Gillo Dorfles non ha rinunciato alle piste fino a 105 anni. E Silvana Pampanini ha continuato a farlo fino ai suoi 88. Gli sci di Primo Levi salvarono un ragazzo dalla morte. ...Cosa fanno oggi i figli di Mike Bongiorno: Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo. Quanti anni hanno, foto, la loro vita privata ...Gerry Scotti, storico conduttore televisivo, colui che lo stesso Mike Bongiorno indicò come suo erede, ha un figlio che lo sta rendendo orgoglioso grazie alla sua attività e non ...