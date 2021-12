Migranti: Mattarella, 'allarmante assenza governo europeo fenomeno' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il moltiplicarsi di focolai di tensione alle porte dell'Unione Europea e l'assenza di governo europeo dell'immigrazione sono motivo di grande preoccupazione e le conseguenze, spesso drammatiche, che ne derivano per tante persone sono allarmanti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il moltiplicarsi di focolai di tensione alle porte dell'Unione Europea e l'didell'immigrazione sono motivo di grande preoccupazione e le conseguenze, spesso drammatiche, che ne derivano per tante persone sono allarmanti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.

Migranti: Mattarella, 'allarmante assenza governo europeo fenomeno' Il Tempo Mattarella: ‘non rinunciamo a differenze ma uniti nelle grandi scelte’ Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Non rinunciamo alle differenze e alle diversità. Ma sappiamo essere uniti sulle grandi scelte, quando le circostanze della vita lo richiedono”. Lo ha affermato il Presiden ...

Migranti: Mattarella, ‘allarmante assenza governo europeo fenomeno’ Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.

