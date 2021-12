Migliaia di civili uccisi dalle bombe di Obama: il report choc del Pentagono (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Tutte le bombe del Premio Nobel per la Pace. Le guerre portate avanti da Barack Obama, e successivamente da Donald Trump – pur con minore intensità – hanno provocato la morte di Migliaia di civili in Medio Oriente. Una drammatica verità che adesso emerge, nel dettaglio, dai documenti del Pentagono, pubblicati dal New York Times. Certo, molti lettori potranno far notare di esserne già più o meno a conoscenza, se non altro perché tutte le guerre finiscono per mietere vittime e Obama si è rivelato un presidente Usa tutt’altro che pacifico. Eppure quanto saltato fuori da questi report, in forma di leaks, è ancora più agghiacciante. Medio Oriente, le bombe di Obama provocarono Migliaia di vittime ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Tutte ledel Premio Nobel per la Pace. Le guerre portate avanti da Barack, e successivamente da Donald Trump – pur con minore intensità – hanno provocato la morte didiin Medio Oriente. Una drammatica verità che adesso emerge, nel dettaglio, dai documenti del, pubblicati dal New York Times. Certo, molti lettori potranno far notare di esserne già più o meno a conoscenza, se non altro perché tutte le guerre finiscono per mietere vittime esi è rivelato un presidente Usa tutt’altro che pacifico. Eppure quanto saltato fuori da questi, in forma di leaks, è ancora più agghiacciante. Medio Oriente, lediprovocaronodi vittime ...

