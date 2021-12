Metro Art ANM, ecco le nuove visite guidate per le festività (Di lunedì 20 dicembre 2021) Metro Art ANM: visite guidate alle Stazioni dell’Arte del metrò e i nuovi walking&Metro tour cittadini “Napoli Sottosopra”. Anche per le prossime festività, è ricco e articolato il calendario delle iniziative Metro ART ANM. Novità di quest’anno Metro ART / NAPOLI SOTTOSOPRA, la nuova proposta culturale dell’Azienda Napoletana Mobilità in collaborazione con l’Arsenale di Napoli: un ciclo di inediti walking&Metro tour pomeridiani tra Stazioni dell’Arte Leggi su 2anews (Di lunedì 20 dicembre 2021)Art ANM:alle Stazioni dell’Arte del metrò e i nuovi walking&tour cittadini “Napoli Sottosopra”. Anche per le prossime, è ricco e articolato il calendario delle iniziativeART ANM. Novità di quest’annoART / NAPOLI SOTTOSOPRA, la nuova proposta culturale dell’Azienda Napoletana Mobilità in collaborazione con l’Arsenale di Napoli: un ciclo di inediti walking&tour pomeridiani tra Stazioni dell’Arte

Advertising

antonellaa262 : Metro Art ANM: Visite guidate alle Stazioni dell’Arte del metrò e i nuovi walking&metro tour cittadini “Napoli Sott… - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? #Funghi coltivati, crescono i consumi (soprattutto dei prodotti pronti all’uso).Per avviare una fungaia servono 5 milioni,… - WLKFabio : RT @sole24ore: ?? Trivellazioni in #Adriatico ferme ma il #gas italiano costa un decimo. Sotto i mari italiani le riserve di oltre 90 miliar… - Vortexmagnus1 : @Massi_Fantini84 ?? guardi che esistono già obblighi per le zone gialle da mesi in caso di assembramento o di mancat… - iacolushi : Dopo la guerre, gli anni di piombo, l'eroina, la ripresa con la metro del 2000 e l'esperienza del quarto blocco. Il… -