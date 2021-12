Meteo, ultimi scampoli di stabilità: previsioni e temperature (Di lunedì 20 dicembre 2021) ultimi scampoli di stabilità climatica sul nostro Paese prima del maltempo di Natale: le previsioni Meteo e le temperature di oggi. Cielo con nuvole (Pixabay)L’Italia entra oggi nella settimana che conduce al Natale che quest’anno capiterà di sabato. Purtroppo per noi, il clima non ci consentirà di godere del bel tempo durante questa prima parte delle festività. Almeno per il momento però la stabilità la farà da padrone e assisteremo ad un lunedì soleggiato su gran parte del nostro Paese. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata odierna confermando un quadro stabile. La mappa della nostra Italia è interamente colorata di verde. Questo colore, ricorda la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 dicembre 2021)diclimatica sul nostro Paese prima del maltempo di Natale: lee ledi oggi. Cielo con nuvole (Pixabay)L’Italia entra oggi nella settimana che conduce al Natale che quest’anno capiterà di sabato. Purtroppo per noi, il clima non ci consentirà di godere del bel tempo durante questa prima parte delle festività. Almeno per il momento però lala farà da padrone e assisteremo ad un lunedì soleggiato su gran parte del nostro Paese. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata odierna confermando un quadro stabile. La mappa della nostra Italia è interamente colorata di verde. Questo colore, ricorda la ...

