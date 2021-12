Meteo lunedì: niente gelo russo, ma tempo instabile e mite sulla Penisola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Sarà un vero e proprio ribaltone quello che si prospetta per la settimana di Natale, un mese di dicembre iniziato sotto media con frequenti irruzioni fredde e neve che ha raggiunto anche le pianure in netta controtendenza rispetto alle prime due settimane. Ma che cosa è successo ai modelli matematici che fino a qualche giorno fa intravedevano un Natale freddo e nevoso? Hanno semplicemente sottovalutato l’importanza del regime atlantico ereditando un errore se cosi possiamo dire che si è trascinato oltre il dovuto, errore che adesso svanisce mostrando il vero volto della tendenza. Il responso ormai quasi definitivo evidenzia un vero e proprio compromesso tra le correnti molto fredde di matrice russa e quelle atlantiche a favore di un lungo e vasto canale depressionario che abbraccerà l’intero nord Europa. All’interno di questa cintura ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Sarà un vero e proprio ribaltone quello che si prospetta per la settimana di Natale, un mese di dicembre iniziato sotto media con frequenti irruzioni fredde e neve che ha raggiunto anche le pianure in netta controtendenza rispetto alle prime due settimane. Ma che cosa è successo ai modelli matematici che fino a qualche giorno fa intravedevano un Natale freddo e nevoso? Hanno semplicemente sottovalutato l’importanza del regime atlantico ereditando un errore se cosi possiamo dire che si è trascinato oltre il dovuto, errore che adesso svanisce mostrando il vero volto della tendenza. Il responso ormai quasi definitivo evidenzia un vero e proprio compromesso tra le correnti molto fredde di matrice russa e quelle atlantiche a favore di un lungo e vasto canale depressionario che abbraccerà l’intero nord Europa. All’interno di questa cintura ...

Advertising

DPCgov : Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per lunedì #20dicembre?? ?rischio idraulico VERDE ?rischio idrog… - ilfaroonline : Meteo lunedì: niente gelo russo, ma tempo instabile e mite sulla Penisola - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #20dicembre Le previsioni #meteo per oggi, lunedì 20 dicembre 2021. ?? Le ultime notizie meteo: - meteoredit : #20dicembre Le previsioni #meteo per oggi, lunedì 20 dicembre 2021. ?? Le ultime notizie meteo:… - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina dì Lunedì 20 Dicembre 2021 Periodico Daily #20dicembre #meteo -