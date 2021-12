Meteo Lazio, arriva il grande freddo con temperature sottozero: le previsioni per i prossimi giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sole splende in cielo dopo settimane di allerta Meteo, ma nel Lazio le temperature continuano a calare e il grande freddo, a quanto pare, deve ancora arrivare. Credevamo di sì, ma da questa settimana si andrà sotto lo zero, tornano le gelate e le temperature saranno rigide su buona parte del territorio. A confermarlo gli esperti di Meteo Lazio, che hanno spiegato che le temperature minime nella Regione, nelle aree interne appenniniche, stamattina hanno quasi toccato i -10°C. Meteo Lazio, le previsioni per la settimana di Natale: arriva il freddo In provincia di Rieti è molto fredda l’aria nella località Vallalunga di Leonessa, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sole splende in cielo dopo settimane di allerta, ma nellecontinuano a calare e il, a quanto pare, deve ancorare. Credevamo di sì, ma da questa settimana si andrà sotto lo zero, tornano le gelate e lesaranno rigide su buona parte del territorio. A confermarlo gli esperti di, che hanno spiegato che leminime nella Regione, nelle aree interne appenniniche, stamattina hanno quasi toccato i -10°C., leper la settimana di Natale:ilIn provincia di Rieti è molto fredda l’aria nella località Vallalunga di Leonessa, ma ...

