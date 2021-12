Meteo, altro peggioramento nelle prossime ore: verso un Natale di tempesta, le previsioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizia ufficialmente la settimana di Natale e oggi più che mai gli occhi sono rivolti al Meteo: che tempo farà, durante le feste? Le previsioni, come sappiamo ormai da giorni, non sono delle migliori. E anzi, ora, sono anche date in peggioramento. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, "il grosso campo depressionario ad anello che abbraccerà l'intera Europa sarà il risultato della fusione tra la gelida saccatura russo-scandinava e quella nettamente più mite atlantica ma a questo connubio ci arriveremo per gradi". Dunque, nel dettaglio, da 3bMeteo spiegano che a inizio settimana "tra il 20 e il 22 dicembre correnti fredde di matrice russa riusciranno ancora a raggiungere parte della Penisola interessando più direttamente le regioni settentrionali e quelle del medio versante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizia ufficialmente la settimana die oggi più che mai gli occhi sono rivolti al: che tempo farà, durante le feste? Le, come sappiamo ormai da giorni, non sono delle migliori. E anzi, ora, sono anche date in. Come spiegano gli esperti di 3b, "il grosso campo depressionario ad anello che abbraccerà l'intera Europa sarà il risultato della fusione tra la gelida saccatura russo-scandinava e quella nettamente più mite atlantica ma a questo connubio ci arriveremo per gradi". Dunque, nel dettaglio, da 3bspiegano che a inizio settimana "tra il 20 e il 22 dicembre correnti fredde di matrice russa riusciranno ancora a raggiungere parte della Penisola interessando più direttamente le regioni settentrionali e quelle del medio versante ...

