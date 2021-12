Messa di Natale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming (Di lunedì 20 dicembre 2021) Città del Vaticano – Il Covid-19 impone, anche quest’anno, di riprogrammare le tradizionali celebrazioni natalizie presiedute dal Pontefice. La Messa della Notte di Natale, come lo scorso anno, è stata anticipata di due ore, e sarà celebrata all’altare del Baldacchino del Bernini, nella basilica vaticana, venerdì 24 dicembre alle ore 19.30. Il rito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 19.20 e su Tv2000 a partire dalle ore 19.00. CLICCA QUI per leggere il calendario completo con gli orari delle celebrazioni del Tempo di Natale presiedute da Papa Francesco All’indomani, sabato 25 dicembre, giorno di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021) Città del Vaticano – Il Covid-19 impone, anche quest’anno, di riprogrammare le tradizionali celebrazioni natalizie presiedute dal Pontefice. Ladella Notte di, come lo scorso anno, è stata anticipata di due ore, e sarà celebrata all’altare del Baldacchino del Bernini, nella basilica vaticana, venerdì 24 dicembre alle ore 19.30. Il rito sarà trasmesso insulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media.televisiva su Rai1 a partire dalle 19.20 e su Tv2000 a partire dalle ore 19.00. CLICCA QUI per leggere il calendario completo con gli orari delle celebrazioni del Tempo dipresiedute daAll’indomani, sabato 25 dicembre, giorno di ...

