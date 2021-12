Mertens | “Vittoria col Milan fondamentale | ma ora è importante battere lo Spezia”

Leggi su sportface

"Quella in casa delè stata unamolto, ma dobbiamo dimenticarla perchè mercoledì c'è una partita prima della sosta che dobbiamo vincere assolutamente". Così l'attaccante del Napoli, Dries, ai microfoni di Sky Sport. Un successo targato Spalletti, con una prestazione collettiva di ottimo livello. "L'allenatore ha fatto il suo, ma anche giocatori come Juan Jesus che non ha giocato molto fin qui ma che ieri ha fatto una partita incredibile. E' stata brava la squadra, complimenti a Spalletti e anche ai giocatori che hanno fatto una grande gara a San Siro. Il mister sta trasmettendo alla squadra la grande esperienza che sia in Serie A che in Europa", ha aggiunto l'attaccante belga.