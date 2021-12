Mertens | «Rinnovo? Dobbiamo vedere | perché gli accordi si fanno sempre in due»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sportmediaset ha intervistato l’attaccante del Napoli, Dries, a margine della presentazione del calendario 2022 del club partenopeo. «lottare. Oradimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì che arriverà lo Spezia e avereuna fame di vittoria incredibile». A 34 anni seidecisivo. Qual è il segreto? «Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo». Che discorsi vi fa Spalletti nello spogliatoio? «È bravo e sa come deve parlare e come deve mettere la squadra. Inoltre ha un’esperienza incredibile e questo mix gli consente di essere una grande persona e un grande allenatore». Com’è giocare con la fascia di capitano? Ti ispira ...

... sotto un post ufficiale del Napoli che ritrae, ha scritto: ' Dai Ciro, senza lo ... Insomma un perfido non proprio felice per Insigne, tra tantissime voci di mercato ed uncol ...di Fabio Belli)Insigne/ Calciomercato Napoli, l'agente: "Gennaio mese cruciale" e Toronto.. Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Elmas, Politano;. LE ...Dries Mertens è in scadenza di contratto col Napoli e al momento non è ancora chiaro se rinnoverà per un'altra stagione. "Il ...Dopo la vittoria col Milan, Dries Mertens ha parlato del momento che sta attraversando i Napoli e della sua situazione personale. "Dobbiamo sempre lottare per lo scudetto - ha spiegato - Ora dobbiamo ...