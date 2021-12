Mertens | «Milan? Abbiamo mandato un messaggio importante ma ora guardiamo avanti»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Driesha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine della presentazione del calendario degli azzurri Driesha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine della presentazione del calendario degli azzurri.– «unma dobbiamo dimenticarla il più in fretta possibile perchè mercoledì ci aspetta una partita importantissima». SPALLETTI E PETAGNA – «Anche i giocatori che hanno giocato meno hanno fatto benissimo e sappiamo la qualità del gruppo. Petagna è un giocatore importantissimo perchè ci aiuta tanto. L’visto ieri, ma non solo lui. Ci sono giocatori che giocano poco che poi entrano e fanno benissimo. E’ una cosa che sembra facile ma non lo è perchè se non hai ritmo ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Mertens a KKN: “Dimentichiamo il Milan, mercoledì abbiamo una partita importantissima. Su Spalletti e il Barça…”… - tuttonapoli : Mertens a KKN: “Dimentichiamo il Milan, mercoledì abbiamo una partita importantissima. Su Spalletti e il Barça…” - infoitsport : Napoli, Mertens detta la linea: 'Dimentichiamoci il Milan. Dobbiamo avere sempre fame di vittoria' - FrancescoLovin3 : Le mie pagelle di Milan Napoli Ospina 6 Dilo 6.5 Amir 7.5 Jesus 7 Malcuit 6.5 Zielu 6.5 Anguissa 6 Elmas 7 Lozano 6… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mertens alla RAI: “A Napoli sto benissimo. Vittoria contro il Milan? Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens Milan

Calciomercato Napoli, Driessi espone sul suo futuro: l'attaccante azzurro rilascia dichiarazioni importanti sul rinnovoIl Napoli torna dalla trasferta di San Siro contro ilcon un sorriso, la vittoria per 1 - 0 ...Dries, in occasione del calendario, si è fermato a parlare anche ai microfoni di Mediaset dove ha ... vederlo e curarlo è importante, è un bel tema .' La vittoria colrilancia le vostre ...A margine della presentazione del calendario, Dries Mertens ha parlato della vittoria contro il Milan e della prossima partita. Lo ha fatto a Radio Kiss Kiss Napoli. Questa la sua intervista: Sul cale ...Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo.'. E' bravo e sa come deve parlare e come deve mettere la squadra Napoli, Mertens: 'Mi piacerebbe giocare di più. Sa come parlare nello spogliatoio'. ve ...