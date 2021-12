MERCATO DELLE LOCAZIONI IN ITALIA (Di lunedì 20 dicembre 2021) – 20.12.2021 – Dopo un 2020 in negativo, si riprendono i valori degli affitti Gli studenti si affacciano di nuovo sul MERCATO Uno dei segmenti di MERCATO su cui si è avvertito maggiormente l’impatto del Covid è quello DELLE LOCAZIONI residenziali. Il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha tenuto nei loro luoghi di origine molti studenti e lavoratori fuori sede, determinando così un’offerta maggiore e una minore domanda. Ad alimentare l’offerta ci sono anche numerosi immobili che, affittati negli anni scorsi tramite short rent, sono adesso immessi sul canale residenziale al fine di recuperare parte DELLE spese. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che ha preso in esame il comparto DELLE LOCAZIONI residenziali. “Dopo un 2020 ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) – 20.12.2021 – Dopo un 2020 in negativo, si riprendono i valori degli affitti Gli studenti si affacciano di nuovo sulUno dei segmenti disu cui si è avvertito maggiormente l’impatto del Covid è quelloresidenziali. Il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha tenuto nei loro luoghi di origine molti studenti e lavoratori fuori sede, determinando così un’offerta maggiore e una minore domanda. Ad alimentare l’offerta ci sono anche numerosi immobili che, affittati negli anni scorsi tramite short rent, sono adesso immessi sul canale residenziale al fine di recuperare partespese. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che ha preso in esame il compartoresidenziali. “Dopo un 2020 ...

