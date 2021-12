(Di lunedì 20 dicembre 2021) Incontro a Roma, qualche giorno fa, tra Giorgia. Repubblica, nel fornire la notizia, la lega subito alla corsa al Colle. Giorgiaha infatti a più riprese specificato che la candidatura di Silviova benissimo ma non ci sono i numeri. Serve dunque unB e anche unC per non far perdere al centrodestra l’indubbio vantaggio di dare le carte in questa fondamentale partita che è politica ma che è anche un investimento sul futuro del paese. Una tesi che anche Ignazio La Russa ha ribadito e che del resto è dettata dal buon senso oltre che dalla matematica. Giorgiane ha parlato a Porta a Porta, all’inizio di dicembre e non ha mai messo in discussione però la compattezza del centrodestra ...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni incontra Letizia Moratti. Si scatenano i retroscena sul Quirinale, Berlusconi e il piano B… - MarceVann : RT @Affaritaliani: Moratti candidata per il Quirinale? Incontra Meloni, ma tifa Berlusconi - Affaritaliani : Moratti candidata per il Quirinale? Incontra Meloni, ma tifa Berlusconi - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Mezzogiorno, Meloni incontra Musumeci: assicurato impegno Parlamentari FdI a sostegno aspettative Sicilia - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Mezzogiorno, Meloni incontra Musumeci: assicurato impegno Parlamentari FdI a sostegno aspettative Sicilia https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni incontra

Adnkronos

Mattarellail Papa, poi commiato al personale diplomatico Con la visita a Papa Francesco , ... lo stesso dice Giorgia, solo con più pragmatismo o forse meno enfasi dell'alleato: "Per ...... il quale si sente compresso dal Pd, mentreostacoli in vasti settori democratici ... Letta, rimangiandosi tutto, tenta di trovare un'intesa sul Colle con Renzi e laLa variante B come ...Slitta l’incontro fra ikl governatore ligure e Renzi previsto per oggi. Ma in Parlamento continua il confronto politico Obiettivo: unire diverse liste in un fronte comune ...Le mosse dei partiti in vista dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica: i timori di Berlusconi per la corsa al Quirinale e il patto Pd-M5S ...