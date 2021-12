Melanzane marinate alla griglia | perfette per chi è a dieta | soltanto 65 kcal !

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 dicembre 2021)per chi è a, solo 65.! Trovare un contorno che faccia da degna “sp” a un importante primo di carne o di pesce non è facile. A volte il contorno è troppo debole e “sparisce” a confronto col primo piatto, a volte invece lo sovrasta e ne annulla il sapore. Non è semplice trovare la giusta misura. La ricetta che ti proponiamo qui sotto in questo senso può essere considerata un buon compromesso: nel senso che è capace di esaltare il primo senza coprirlo, come la migliore “sp” di un collaudato duo comico… Ma veniamonostra ricetta, che richiede un quarto d’ora di preparazione e circa dieci minuti di cottura....