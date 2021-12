Meglio l'obbligo vaccinale dei tamponi, dicono gli assessori alla Salute (anche di centrodestra) (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato lo ha chiesto al governo esplicitamente: per affrontare la quarta ondata della pandemia è necessario introdurre al più presto l’obbligo vaccinale. anche nelle regioni governate dal centrodestra, da sempre contrarissime a un provvedimento del genere, i colleghi di D’Amato non escludono più questa ipotesi. “Premesso che da sempre noi siamo per la vaccinazione consapevole e volontaria – dice al Foglio l’assessore leghista alla Sanità dell’Umbria, Luca Coletto, un passato nello stesso ruolo nel Veneto di Zaia – è un fatto che l’articolo 32 della Costituzione consente l’introduzione dell’obbligo, è già accaduto nel 2017 con dieci vaccini, e quindi sarebbe legittimo anche oggi, noi non lo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’assessoreSanità della regione Lazio Alessio D’Amato lo ha chiesto al governo esplicitamente: per affrontare la quarta ondata della pandemia è necessario introdurre al più presto l’nelle regioni governate dal, da sempre contrarissime a un provvedimento del genere, i colleghi di D’Amato non escludono più questa ipotesi. “Premesso che da sempre noi siamo per la vaccinazione consapevole e volontaria – dice al Foglio l’assessore leghistaSanità dell’Umbria, Luca Coletto, un passato nello stesso ruolo nel Veneto di Zaia – è un fatto che l’articolo 32 della Costituzione consente l’introduzione dell’, è già accaduto nel 2017 con dieci vaccini, e quindi sarebbe legittimooggi, noi non lo ...

repubblica : L'immunologa Viola: 'Tampone obbligatorio a chi rientra in Italia da Paesi Ue? No, meglio l'obbligo vaccinale' - stefano688 : @DarkLadyMouse L'obbligo di mascherina all'aperto, soprattutto se non ci soono assembramenti, è una misura idiota,… - paola_demicheli : RT @StaseraItalia: @paola_demicheli: 'Arriveremo all'obbligo vaccinale, prima si fa e meglio è' #StaseraItalia - UnitedPlanetFe1 : @Fil_Tac @lllll66099563 @vitalbaa Io coerentemente sono per l’obbligo. Detto ciò, allo stato attuale delle cose, la… - StaseraItalia : @paola_demicheli: 'Arriveremo all'obbligo vaccinale, prima si fa e meglio è' #StaseraItalia -