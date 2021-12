Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021 | Italia quinta con 3 ori | USA al comando

Advertising

RaiSport : #Nuoto Bronzo Italia con la 4x50 mista Record storico medagliere con 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi Leggi la news?? - zazoomblog : Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia quarta con 3 ori USA al comando - #Medagliere #Mondiali #nuoto… - zazoomblog : Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021: il medagliere aggiornato tutte le medaglie - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #2021: - zazoomblog : Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia seconda con 3 ori USA al comando - #Medagliere #Mondiali #nuoto… - Nicola89144151 : Medagliere Mondiali di Nuoto in Vasca Corta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Mondiali

Il Cittadino di Monza e Brianza

Italnuoto protagonista ai campionatiin vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. La 4 50 mista maschile si prende il bronzo in ... Adesso ilconta 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi: record ...Italnuoto protagonista ai campionatiin vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. La 4x50 mista maschile si prende il bronzo in ... Adesso ilconta 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi: record ...Alessandro Miressi mette subito le cose in chiaro nelle semifinali dei 100 metri stile libero nella penultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Il ventitreenne torinese domin ...Aversa (Caserta) - "Abbiamo ricevuto solidarietà da tantissimi cittadini e da molti politici, tra questi voglio ricordare l'assessore allo Sport e Cultura di ...