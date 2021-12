Mattarella | ' preoccupano costi energia e materie prime' **

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Anche sullo scenario globale gravano incertezze. Ci sono fattori di rischio che possono pesare sulla nostra economia e sulle politiche di bilancio: si pensi al costo dell'e di alcunenecessarie alle nostre manifatture, alle difficoltà manifestatesi nel campo della logistica a supporto delle catene produttive". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È "l'ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, formulando gli auguri per ...