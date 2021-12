Mattarella: 'Italia promuova multilateralismo efficace' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La gestione di queste epocali trasformazioni richiede lucidità e uno sforzo collettivo per un rafforzamento della cooperazione internazionale. Un obiettivo questo che deve rimanere al centro dell'azione della diplomazia Italiana. È nostro interesse promuovere un multilateralismo veramente efficace, che offra soluzioni condivise e sostenibili a problemi come il cambiamento climatico, la definizione delle regole del mondo digitale, le migrazioni o le nuove regole del commercio internazionale; tutte questioni che non possono essere affrontate da soli, pena l'irrilevanza delle risposte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La gestione di queste epocali trasformazioni richiede lucidità e uno sforzo collettivo per un rafforzamento della cooperazione internazionale. Un obiettivo questo che deve rimanere al centro dell'azione della diplomaziana. È nostro interesse promuovere unveramente, che offra soluzioni condivise e sostenibili a problemi come il cambiamento climatico, la definizione delle regole del mondo digitale, le migrazioni o le nuove regole del commercio internazionale; tutte questioni che non possono essere affrontate da soli, pena l'irrilevanza delle risposte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'

