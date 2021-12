Mattarella | ' Italia è grande Paese | no a tarlo rassegnazione'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Ho sottolineato soprattutto le ragioni che inducono alla speranza perché, troppo spesso preferiamo soffermarci sui nostri limiti, su ciò che divide o sulle lacune. Non vanno né ignorate né sottaciute ma, limitandosi a questo, si rischia di cedere alla tentazione dellapericoloso che blocca il, che consuma il futuro, soprattutto quello dei giovani. L'è une glini sono unpopolo. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre potenzialità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni. "Il Premio Nobel assegnato a Giorgio Parisi -ha ...

ha constato, non senza soddisfazione, che l'è stata unità, durante la pandemia: "La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella ...... economiche e sociali, mi sembra giusto - ha aggiunto il presidente- rintracciare ... Il G20, che l'ha avuto l'onore di presiedere quest'anno, ha compiuto passi in avanti nell'...«La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con ...Mattarella ha toccato anche temi strettamente politici ... Poi un passaggio sull’Europa: « resta una realtà imprescindibile per l’Italia. L’Unione europea è il nostro primo ambito d’azione, e per ...