Mattarella | «È il mio ultimo saluto alla comunità degli ambasciatori»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il capo dello Stato Sergionel suo interventoXIV Conferenzae delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo: «È l’ultima occasione in cui posso rivolgermivostraper esprimervi fervidi auguri per il Natale»

Advertising

rtl1025 : ?? Sergio #Mattarella ha nominato #MattiaPiccoli, 12 anni, Alfiere della Repubblica per il sostegno fornito al padr… - La7tv : #la7retweet Il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo intervento alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle… - danieladomenici : il Presidente #Mattarella ha incontrato #ambasciatori e #ambasciatrici ed ecco quindi il mio #resoconto su chi sian… - Corriere : Il congedo di Mattarella davanti agli ambasciatori: «È l’ultima occasione per farvi i ... - shepontheweb : RT @MarcoFinizio74: Quando leggo questi tweet il mio pensiero va a Mattarella che ha dovuto affrontare un'orda di populisti fanatici, le ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella mio

Corriere della Sera

Così il Presidente della Repubblica, Sergiochiudendo il suo alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. .Così il Presidente della Repubblica, Sergiochiudendo il suo intervento alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. "Desidero, in questa sede, fare ...Vorrei iniziare esprimendo la mia riconoscenza per il supporto fornito in questi anni all'attività sviluppata dalla Presidenza della Repubblica, in Italia e all'estero. Nel volgere lo sguardo ai sette ...Roma, 20 dic. (askanews) - 'In questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità desidero esprimere fervidi auguri a voi e ...