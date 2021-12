Matrix Resurrections, da Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss: i look delle star alla premiere (FOTO) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è svolta nelle ultime ore la premiere americana di Matrix Resurrections, e dove c'è premiere, ci sono anche look stellari: ammiriamo quelli del cast del film, da Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss. Matrix Resurrections sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo, ma prima... la premiere. A San Francisco si è tenuta nelle scorse ore l'anteprima mondiale del nuovo film della saga, e guardate che spettacolo il green carpet dell'evento, con le star e i loro fantastici look. Da Keanu Reeves con il suo elegante completo nero al più eccentrico e multicolor outfit di Neil Patrick Harris, dall'abito firmato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è svolta nelle ultime ore laamericana di, e dove c'è, ci sono anchestellari: ammiriamo quelli del cast del film, dasta per arrivare nelle sale di tutto il mondo, ma prima... la. A San Francisco si è tenuta nelle scorse ore l'anteprima mondiale del nuovo film della saga, e guardate che spettacolo il green carpet dell'evento, con lee i loro fantastici. Dacon il suo elegante completo nero al più eccentrico e multicolor outfit di Neil Patrick Harris, dall'abito firmato ...

Advertising

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Keanu Reeves e le altre star di Matrix Resurrections alla premiere del film hanno sfilato per l'occasione su uno speci… - lpasquarelli010 : RT @ParamountItalia: Keanu Reeves e le altre star di Matrix Resurrections alla premiere del film hanno sfilato per l'occasione su uno speci… - zazoomblog : Tutti i look alla prima di The Matrix Resurrections - #Tutti #prima #Matrix #Resurrections - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Miro sfoggia un look alla Matrix in occasione della prima di Resurrections - - 21Claudia78 : RT @ParamountItalia: Keanu Reeves e le altre star di Matrix Resurrections alla premiere del film hanno sfilato per l'occasione su uno speci… -