Masturbazione, gli effetti sul sistema immunitario: leucociti, una scoperta decisiva (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Masturbazione fa male? O meglio, può avere conseguenze negative sul sistema immunitario? Stando ad alcun teorie, l'auto-erotismo potrebbe al contrario avere effetti benefici sul sistema immunitario, innalzandone le difese. Per certo dà sollievo allo stress, migliora l'umore e diminuisce la percezione del dolore, tre circostanze già appurate, Ma ci sono ancora molti dubbi e falsi miti, sui quali si può provare a indagare su basi scientifiche per provare a fare un po' di chiarezza in più. Gli studi che riguardano Masturbazione e sistema immunitario sono però ancora pochi e molto spesso discordanti e proprio per questa ragione Medical News Today ha condotto un'indagine che è arrivata a qualche importante conclusione. Per esempio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lafa male? O meglio, può avere conseguenze negative sul? Stando ad alcun teorie, l'auto-erotismo potrebbe al contrario averebenefici sul, innalzandone le difese. Per certo dà sollievo allo stress, migliora l'umore e diminuisce la percezione del dolore, tre circostanze già appurate, Ma ci sono ancora molti dubbi e falsi miti, sui quali si può provare a indagare su basi scientifiche per provare a fare un po' di chiarezza in più. Gli studi che riguardanosono però ancora pochi e molto spesso discordanti e proprio per questa ragione Medical News Today ha condotto un'indagine che è arrivata a qualche importante conclusione. Per esempio ...

Ultime Notizie dalla rete : Masturbazione gli La masturbazione ha un effetto sul sistema immunitario? Gli studi che riguardano masturbazione e sistema immunitario sono ancora scarsi e spesso discordanti. Ecco cosa dicono le ricerche. Foto Shutterstock / Music: 'Perception' from Bensound.com

Masturbazione, gli effetti sul sistema immunitario: leucociti, una scoperta decisiva LiberoQuotidiano.it

