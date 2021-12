Mastroianni Umberto I | ' siamo in allerta | aperto nuovo reparto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute)() - "Oggi apre unCovid" al PoliclinicoI di Roma. "Ci stiamo attrezzando perché c'è un'e serve essere pronti e anticipare per non farsi trovare impreparati. Abbiamo seguito le indicazioni arrivare dal ministero della Salute". Così all'Adnkronos Salute Claudio, direttore della Clinica malattie infettive del PoliclinicoI di Roma, facendo il punto della situazione epidemiologica. Sulle misure da mettere in campo per fronteggiare l'impatto della variante Omicron, "la terza dose di vaccino anti-Covid è fondamentale - ricorda - e poi se la situazione dovesse peggiorare pensare ad una estensione dell'obbligo vaccinale a tutte le categorie di lavoratori che hanno contatti con il pubblico".