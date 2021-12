Masterchef, la signora Oriana zittisce Bruno Barbieri: “Cucinate cose che la gente normale non capisce” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Divertente siparietto durante la prima puntata di Masterchef 11, il cooking show di Sky che vede confermatissimi nel ruolo di giudici i tre chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Nella prima parte del programma, quella dei cosiddetti Live cooking, i cuochi amatoriali devono preparare un piatto a loro scelta, con la speranza di ottenere almeno due “sì” e poter andare avanti nelle selezioni, sperando così di entrare nella Masterclass. Tra i vari concorrenti che si sono succeduti nella prima puntata dell’undicesima stagione, ha strappato più di un sorriso la signora Oriana. “Io cucino soprattutto la domenica, quando viene mio figlio con mia nuora”, ha raccontato. “Oggi vi cucino i tortelli della domenica, sono un po’ pesanti: patata, pancetta e parmigiano”. La donna ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Divertente siparietto durante la prima puntata di11, il cooking show di Sky che vede confermatissimi nel ruolo di giudici i tre chef stellati Antonino Cannavacciuolo,e Giorgio Locatelli. Nella prima parte del programma, quella dei cosiddetti Live cooking, i cuochi amatoriali devono preparare un piatto a loro scelta, con la speranza di ottenere almeno due “sì” e poter andare avanti nelle selezioni, sperando così di entrare nella Masterclass. Tra i vari concorrenti che si sono succeduti nella prima puntata dell’undicesima stagione, ha strappato più di un sorriso la. “Io cucino soprattutto la domenica, quando viene mio figlio con mia nuora”, ha raccontato. “Oggi vi cucino i tortelli della domenica, sono un po’ pesanti: patata, pancetta e parmigiano”. La donna ha ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : VIDEO! LA SIGNORA ORIANA DI MASTERCHEF A BRUNO BARBIERI: VOI FATE COSE CHE LA GENTE NORMALE NON...… - DiovmaeC : RT @confundustria: #MasterChef Barbieri: 'signora perchè lei è qui ?' -Sono qui per la tradizione, perché voi fate cose che la gente nor… - SimoneAudisio : RT @confundustria: #MasterChef Barbieri: 'signora perchè lei è qui ?' -Sono qui per la tradizione, perché voi fate cose che la gente nor… - themikis : Masterchef, la signora Oriana sfida Barbieri: 'Voi cucinate cose che le gente normale non capisce' - Aless_Matulli : Masterchef, la signora Oriana sfida Barbieri: 'Voi cucinate cose che le gente normale non capisce' -