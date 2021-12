Mastella e la chiusura delle scuole | “Situazione in Campania è drammatica”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A margine della riunione in Prefettura per fare il punto sulla sicurezza, (leggi qui), il sindaco Clementeè ritornato sulla decisione dellanel capoluogo: “Due giorni dianticipata non cambiano nulla, capisco le proteste ma è meglio che se la prendano con me che il virus se la prenda con loro. La realtà è che laCovid in. Per questo l’invito che rivolgo alla cittadinanza è alla responsabilità” L'articolo proviene da Anteprima24.it.