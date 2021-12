Mastella chiude scuole, Mortaruolo scrive all’Asl: “Quali i dati Covid in città?” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Questa mattina ho indirizzato al Direttore Generale dell’ASL di Benevento una richiesta per conoscere il quadro della situazione epidemiologica nella città di Benevento a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di Benevento che ha disposto la sospensione delle attività didattiche negli istituti scolastici. Non comprendendo il senso del provvedimento assunto dal primo cittadino e il malcontento che lo stesso ha generato sia tra gli studenti che tra i genitori, sostenuto anche da una richiesta di delucidazioni da parte del gruppo consiliare di Civico 22, mi sono attivato per chiedere all’Asl un approfondimento sui dati della diffusione del contagio nelle scuole superiori. Al contempo Mastella deve spiegare come sia possibile adottare una misura così ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Questa mattina ho indirizzato al Direttore Generale dell’ASL di Benevento una richiesta per conoscere il quadro della situazione epidemiologica nelladi Benevento a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di Benevento che ha disposto la sospensione delle attività didattiche negli istituti scolastici. Non comprendendo il senso del provvedimento assunto dal primo cittadino e il malcontento che lo stesso ha generato sia tra gli studenti che tra i genitori, sostenuto anche da una richiesta di delucidazioni da parte del gruppo consiliare di Civico 22, mi sono attivato per chiedereun approfondimento suidella diffusione del contagio nellesuperiori. Al contempodeve spiegare come sia possibile adottare una misura così ...

