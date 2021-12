Mascherine all’aperto | è obbligo in tutto il Lazio | Zingaretti ha firmato l’ordinanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021)diperil periodo natalizio e anche oltre. Per cercare di arginare i contagi i vaccini non bastano più, almeno nel, e il Presidente della Regione ha deciso di firmareche costringe tutti i cittadini a indossare la mascherina anchedi: ecco da quandoè appena stata firmata da Nicolaed entra in vigore l’antivigilia di Natale, giovedì 23 dicembre, suil territorio della regione, durerà un mese e nello specifico prevede: 1. A decorrere dalle ore 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto ...