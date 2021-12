Masaccio | il precursore dell’arte rinascimentale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021)è un pittore italiano del 1400, realizzatore e simbolofiorentina dallo stile. Una visione nuova di linee e forme, in cui la pittura si modifica e lascia spazio all’essenzialità, mentre distanzia dall’imponenza gotica del periodo. Il pittore in origine Tommaso di Ser Giovanni di Mòne, nasce a Castel San Giovanni in Altura (Toscana), il 21 dicembre 1428. I genitori sono Giovanni di Mone Cassai, di professione notaio e la madre Jacopa di Martinozzo. In giovane etàperde il padre e la madre si risposa con Tedesco di Mastro Feo, un nobile vedovo, dal quale nasce il secondo figlio Giovanni. Per i primi studi,frequenta la Bottega del pittore Bicci di Lorenzo a Firenze ed affina le tecniche pittoriche dal maestro Masolino da Panicale. Segue l’iscrizione ...