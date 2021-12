Martina Colombari sommersa di insulti per questa foto. Il motivo? Attenzione, non si nota subito (Di martedì 21 dicembre 2021) Martina Colombari, Miss Italia 1991 e moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta, è molto attiva su Instagram. Su questo social, che la vede seguita da un milione di persone, la showgirl, conduttrice e filantropa romagnola a è spesso bersaglio di critiche aspre rivolte soprattutto al suo fisico asciutto e modellato dall’allenamento, considerato troppo magro e, per alcuni, addirittura un incitamento all’anoressia. La Colombari, che ha da poco spento 45 candeline ed è al pieno della sua bellezza, si è più volte difesa da questi strali. Nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici, ha dichiarato di arrabbiarsi quando si sente definire un cattivo esempio per le ragazze e ha sottolineato le implicazioni complesse dietro al termine ‘anoressia’, che non dovrebbe mai essere utilizzato con leggerezza. Nonostante ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 dicembre 2021), Miss Italia 1991 e moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta, è molto attiva su Instagram. Su questo social, che la vede seguita da un milione di persone, la showgirl, conduttrice e filantropa romagnola a è spesso bersaglio di critiche aspre rivolte soprattutto al suo fisico asciutto e modellato dall’allenamento, considerato troppo magro e, per alcuni, addirittura un incitamento all’anoressia. La, che ha da poco spento 45 candeline ed è al pieno della sua bellezza, si è più volte difesa da questi strali. Nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici, ha dichiarato di arrabbiarsi quando si sente definire un cattivo esempio per le ragazze e ha sottolineato le implicazioni complesse dietro al termine ‘anoressia’, che non dovrebbe mai essere utilizzato con leggerezza. Nonostante ...

