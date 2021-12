Marte | fotografato un UFO sul pianeta rosso? Cosa c' è di vero dietro quella foto divenuta virale

Advertising

luca75930885 : RT @luca75930885: Davvero abbiamo fotografato un UFO su Marte? - luca75930885 : Davvero abbiamo fotografato un UFO su Marte? -

Ultime Notizie dalla rete : Marte fotografato

Esquire Italia

Una foto datata 2006 e scattata dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter sta facendo discutere, alimentando nuove tesi sugli UFO e sull'esistenza degli alieni. Foto: Shutterstock Music: 'Summer' from ...Purtroppo no, non si è schiantato nessun disco volante su. Gli unici alieni che al momento si trovano sul pianeta siamo noi.Una foto datata 2006 e scattata dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter sta facendo discutere, alimentando nuove tesi sugli UFO e sull’esistenza degli alieni. Foto: Shutterstock ...Perseverance ha, inoltre, scovato la presenza di molecole contenenti del carbonio. Certamente tutti questi rivelamenti non ufficializzano la presenza di forme di vita su Marte, in quanto le molecole o ...