Mario attende il suicidio assistito da 16 mesi | “Io tradito dallo Stato | ci sono malati che vivono giorni interminabili di dolore nell’indifferenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021)passati 15 anni dalla morte di Piergiorgio Welby e la battaglia per l’eutanasia legale portata avanti dall’Associazione Coscioni non è ancora conclusa. Chi aspetta da sediciche venga applicato quanto stabilito dalla Corte costituzionale è, 43enne marchigiano tetraplegico, e ottenere il. Ilfattoquotidiano.it pubblica la sua ultima lettera per chiedere che il suo diritto venga rispettato. Ciao a tutti,, oramai saprete tutto di me e sarete stanchi di sentire parlare della mia storia che va avanti da 16. Che dire, non ho più parole per quanto sta accadendo, ma voglio raccontarvi le emozioni che ho provato in questo anno e più. Èil periodo più importante, faticoso ed emotivamente ...