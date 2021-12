Maria de Filippi senza freni su Alessandra Celentano: stupisce tutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Maria De Filippi senza freni su Alessandra Celentano: la storica conduttrice si lascia andare e stupisce veramente tutti. Le frecciatine di Maria alla sua professoressa.In tutti i suoi programmi, da C’è posta per te a Uomini e Donne, abbiamo sempre notato il garbo e la diplomazia con cui la De Filippi è solita agire, senza comunque mai nascondere ciò che pensa veramente. Stimata da tutti, Maria ha spesso un rapporto confidenziale con le persone con cui lavora; questo si può dire ad esempio rispetto ad Alessandra Celentano, ormai con lei ad Amici da tantissimo tempo. Le due hanno un rapporto stretto, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 dicembre 2021)Desu: la storica conduttrice si lascia andare everamente. Le frecciatine dialla sua professoressa.Ini suoi programmi, da C’è posta per te a Uomini e Donne, abbiamo sempre notato il garbo e la diplomazia con cui la Deè solita agire,comunque mai nascondere ciò che pensa veramente. Stimata daha spesso un rapporto confidenziale con le persone con cui lavora; questo si può dire ad esempio rispetto ad, ormai con lei ad Amici da tantissimo tempo. Le due hanno un rapporto stretto, ...

