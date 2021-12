Marco Mengoni nei teatri per raccontare Materia (Terra): tutti i dettagli sulle date di Roma e Milano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 2022 comincerà con Marco Mengoni nei teatri per raccontare la sua ultima opera. Il cantautore lo ha annunciato nell’ultima ora con parole piene di entusiasmo: “Finalmente riusciremo a incontrarci”. Di “incontri”, infatti, si tratta: l’artista accoglierà il pubblico nei teatri in due appuntamenti esclusivi per dialogare con i suoi fan sulla nuova release. Marco Mengoni nei teatri Ecco tutti i dettagli sugli incontri con Marco Mengoni nei teatri: 10 gennaio 2022 – Roma, Teatro Quirino Vittorio Gassmann alle ore 1812 gennaio 2022 – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber alle ore 20:30 In entrambe le occasioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 2022 comincerà conneiperla sua ultima opera. Il cantautore lo ha annunciato nell’ultima ora con parole piene di entusiasmo: “Finalmente riusciremo a incontrarci”. Di “incontri”, infatti, si tratta: l’artista accoglierà il pubblico neiin due appuntamenti esclusivi per dialogare con i suoi fan sulla nuova release.neiEccosugli incontri connei: 10 gennaio 2022 –, Teatro Quirino Vittorio Gassmann alle ore 1812 gennaio 2022 –, Teatro Lirico Giorgio Gaber alle ore 20:30 In entrambe le occasioni ...

