Maradona | un flop l’asta online dei beni | ricavati solo 26mila dollari

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon ha avuto il successo speratodegli asset di Diegotenuta ierisu ordine del giudice Luciana Tedesco per pagare i debiti e le spese lasciati dall’ex fuoriclasse argentino deceduto per arresto cardiaco il 25 novembre 2020: secondo i calcoli dell’agenzia di stampa Afp l’operazione ha fruttato(circa 23mila euro), coninvenduti per oltre 1,4 milioni di. I lotti erano una novantina, ma quelli più consistenti – come una villa a Buenos Aires cheaveva acquistato per i suoi genitori – non hanno ricevuto neanche un’offerta. Una delusione, quindi, anche se oltre 1.500 potenziali acquirenti – basati in Italia, Sudamerica, Francia, Regno Unito, Russia ...

L'offerta piu' alta e' stata per un dipinto raffigurante Maradona e intitolato 'Between Fiorito and the Sky' (Tra Fiorito e il Cielo) dell'artista Lu Sedova, che e' stato venduto per 2.150 dollari.