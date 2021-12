Advertising

MediasetTgcom24 : Maradona, è un flop l'asta dei cimeli del campione #maradona - sportli26181512 : Maradona, l’asta è un flop. Ricavati “solo” 26 mila dollari: Maradona, l’asta si rivela un flop. Ricavati “solo” 26… - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Maradona, l’asta si rivela un flop. Ricavati “solo” 26 mila dollari - Gazzetta_it : Maradona, l’asta si rivela un flop. Ricavati “solo” 26 mila dollari - sportli26181512 : Maradona: un flop l'asta online degli asset dell'ex campione: (ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 20 DIC - Non ha avuto il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona asta

Un buco nell'acqua, o quasi. L'internazionale che ha messo in vendita ben 87 articoli appartenuti a, tra cui case, auto di lusso, capi d'abbigliamento e cimeli vari, si è chiusa con un ricavo di appena 26 mila dollari,...Non ha avuto il successo sperato l'degli asset di Diegotenuta ieri online su ordine del giudice Luciana Tedesco per pagare i debiti e le spese lasciati dall'ex fuoriclasse argentino ...Sono rimasti invenduti beni per oltre un milione di dollari. Redazione ITASportPress. Non ha avuto il successo sperato l'asta online dei beni appartenuti a Diego Armando Maradona tenuta ieri su ordine ...Una fotografia di Maradona insieme all’ex leader cubano Fidel Castro e’ stata aggiudicata da un acquirente di Dubai per 1.600 dollari. Una delusione, quindi, anche se oltre 1.500 potenziali acquirenti ...