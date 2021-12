Manovra:salta la commissione della mattina,seduta alle 16 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sconvocata la seduta della commissione Bilancio prevista per le 11.30 che avrebbe dovuto entrare nel vivo dell'esame della Manovra. Al momento quindi i senatori torneranno a riunirsi alle 16: le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sconvocata laBilancio prevista per le 11.30 che avrebbe dovuto entrare nel vivo dell'esame. Al momento quindi i senatori torneranno a riunirsi16: le ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra salta Manovra:salta la commissione della mattina,seduta alle 16 Sconvocata la seduta della commissione Bilancio prevista per le 11.30 che avrebbe dovuto entrare nel vivo dell'esame della manovra. Al momento quindi i senatori torneranno a riunirsi alle 16: le votazioni potrebbero iniziare nel pomeriggio o nella seduta serale prevista per le 20.30. A quel punto dovrebbe scattare una ...

Salva infissi Superbonus 110% e salta il vincolo Isee per villette e case unifamiliari - Ecco le REGOLE Salva infissi Superbonus 110% e salta il vincolo Isee per villette e case unifamiliari. Il Superbonus 110% sarà ancora esteso alle ...- infissi introdotta per rimediare a una "svista" della manovra. I ...

Superbonus, salta il tetto Isee di 25mila euro per le villette Il Sole 24 ORE Manovra:salta la commissione della mattina,seduta alle 16 Sconvocata la seduta della commissione Bilancio prevista per le 11.30 che avrebbe dovuto entrare nel vivo dell'esame della manovra. (ANSA) ...

Superbonus, salta il tetto Isee per le villette. Come cambia il bonus per ristrutturare casa Dopo settimane di trattative, maggioranza e governo hanno raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare alla misura del 110% e altri questioni, tra cui l’Ape sociale per gli edili e il bonus mobil ...

