Manovra, pioggia di micro richieste al Senato. Ci sono anche 250mila per i dirigenti Enac e i fondi per le celebrazioni della Dc (Di lunedì 20 dicembre 2021) pioggia di micro-modifiche alla Manovra in quello che è il classico "assalto alla diligenza" di fine anno. Si va dai 600mila euro per i campi sportivi dell'istituto Mennea di Barletta, ai 150mila euro per la tutela del sughero nazionale e infine ai soli 7mila euro per esentare dal pedaggio autostradale vigili del fuoco, forestale e protezione civile valdostana. Nel mezzo, va detto, molte nobili cause, almeno così appaiono sulla carta. Tra le richieste anche 82mila euro per il comune di Verduno(Cuneo) per assumere 2 impiegati amministrativi. Lo stesso governo ha presentato un emendamento da poche migliaia di euro, 60mila euro l'anno, per il funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

