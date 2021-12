Manolas: “Sono andato all’Olympiakos per questo motivo! Ricordo più bello è legato alla Roma” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostas Manolas rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il suo ritorno tra le fila dell’Olympiakos. L’ex Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione greca ‘Super Bala live‘, spiegando il motivo del suo ritorno, tracciando anche un bilancio della sua esperienza in Serie A. “L’Olympiakos è sempre stato nel mio cuore. Sono sempre stato in contatto con il presidente”, ammette Manolas, dichiarandosi sorpreso per l’accoglienza a lui riservata. “Mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me, ma anche la responsabilità che ho verso questo ambiente perché la maglia dell’Olympiakos è molto pesante”. Perché il ritorno in Grecia a soli trent’anni? “Non è una questione economica. Volevo ritornare ora che sto bene fisicamente e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. Il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostasrompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il suo ritorno tra le fila dell’Olympiakos. L’ex Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione greca ‘Super Bala live‘, spiegando il motivo del suo ritorno, tracciando anche un bilancio della sua esperienza in Serie A. “L’Olympiakos è sempre stato nel mio cuore.sempre stato in contatto con il presidente”, ammette, dichiarandosi sorpreso per l’accoglienza a lui riservata. “Mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me, ma anche la responsabilità che ho versoambiente perché la maglia dell’Olympiakos è molto pesante”. Perché il ritorno in Grecia a soli trent’anni? “Non è una questione economica. Volevo ritornare ora che sto bene fisicamente e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. Il ...

