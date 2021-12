Manolas saluta Napoli | Ho sempre dato tutto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostase i suoi tifosi. Il difensore greco, tornato all' Olympiakos non senza polemiche, ha scritto una bella lettera d'addio sul suo profilo Instagram. " Ciao! Ho ...

Kostas Manolas saluta Napoli e i suoi tifosi. Il difensore greco, tornato all'Olympiakos non senza polemiche, ha scritto una bella lettera d'addio sul suo profilo Instagram. "Ciao Napoli! Ho trascorso 2 anni e mezzo intensi. Mi avete accolto a braccia aperte, dandomi forza ed entusiasmo ogni giorno, in ogni angolo della città. Non potrò mai dimenticare..."