Manolas non ha segreti: «Ecco perché ho lasciato il Napoli» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostas Manolas ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Napoli e fare ritorno in Grecia, all’Olympiacos Kostas Manolas ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Napoli e fare ritorno in Grecia, all’Olympiacos. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Super Bala Live. OLYMPIACOS – «L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. L’Olympiacos dal giorno in cui sono andato in questa squadra è entrato nel profondo del mio cuore. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Mostra però anche la responsabilità che ho verso questo mondo perché la maglia dell’Olympiacos è molto pesante. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostasha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare ile fare ritorno in Grecia, all’Olympiacos Kostasha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare ile fare ritorno in Grecia, all’Olympiacos. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Super Bala Live. OLYMPIACOS – «L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. L’Olympiacos dal giorno in cui sono andato in questa squadra è entrato nel profondo del mio cuore. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Mostra però anche la responsabilità che ho verso questo mondola maglia dell’Olympiacos è molto pesante. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Manolas-#Olympiacos, le cifre: 2,5 milioni più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila)… - SimoneGuadagnoo : #Manolas: '#Olympiacos sempre stato nel mio cuore, ho sempre avuto contatti con il presidente. Non immaginavo tanti… - CalcioNews24 : #Manolas non ha segreti: «Ecco perché ho lasciato il #Napoli» - sportli26181512 : #Roma, #Manolas ricorda il gol al #Barcellona: 'L'emozione più grande': Il difensore graco ricorda la sua esperienz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Manolas: 'L'Olympiacos sempre nel mio cuore, volevo tornare ora e non a fine carriera' -