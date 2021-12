Mancato rispetto norme anti-covid e lavoratori a nero: chiuso locale, 25mila euro di sanzione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – lavoratori senza contratto, assenza di autorizzazioni sanitarie, Mancato rispetto delle normative anti-contagio covid19 e carenza di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Eboli e i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, insieme ai carabinieri della stazione di Colliano, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hanno chiuso per cinque giorni un locale e denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, il titolare di un ristorante sito in Via Nazionale, in località Bagni, tra Contursi Terme e Colliano, oltre all’elevazione di una sanzione amministrativa di oltre 25mila euro. L’episodio si è verificato domenica notte poco dopo le 2, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) –senza contratto, assenza di autorizzazioni sanitarie,delle normative-contagio19 e carenza di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Eboli e i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, insieme ai carabinieri della stazione di Colliano, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hannoper cinque giorni une denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, il titolare di un ristorante sito in Via Nazionale, in località Bagni, tra Contursi Terme e Colliano, oltre all’elevazione di unaamministrativa di oltre. L’episodio si è verificato domenica notte poco dopo le 2, ...

