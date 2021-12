Manageritalia Lombardia, progetto 'Heritage Lab' per valorizzare 58 siti Unesco italiani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia e Gianni Canova, rettore dell'Università Iulm, lanciano Heritage Lab un'iniziativa in cui manager e studenti collaborano per ideare nuove modalità di valorizzazione dei gioielli dell'Italia Patrimonio dell'Umanità Unesco. Parte ufficialmente 'Heritage Lab', dopo la presentazione il 19 ottobre scorso presso l'università Iulm e l'immediata creazione del primo laboratorio progettuale che, con oltre 60 studenti, tre manager e il coordinamento dei docenti Martha Friel e Nicola Bellini, lavorerà sul progetto pilota dedicato al complesso del Sacro Monte di Varese, uno dei nove Sacri Monti italiani. I risultati del lavoro saranno presentati a gennaio 2022. A seguire, sono già in rampa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Paolo Scarpa, presidentee Gianni Canova, rettore dell'Università Iulm, lancianoLab un'iniziativa in cui manager e studenti collaborano per ideare nuove modalità di valorizzazione dei gioielli dell'Italia Patrimonio dell'Umanità. Parte ufficialmente 'Lab', dopo la presentazione il 19 ottobre scorso presso l'università Iulm e l'immediata creazione del primo laboratorio progettuale che, con oltre 60 studenti, tre manager e il coordinamento dei docenti Martha Friel e Nicola Bellini, lavorerà sulpilota dedicato al complesso del Sacro Monte di Varese, uno dei nove Sacri Monti. I risultati del lavoro saranno presentati a gennaio 2022. A seguire, sono già in rampa di ...

Advertising

TV7Benevento : Manageritalia Lombardia, progetto 'Heritage Lab' per valorizzare 58 siti Unesco italiani... - fisco24_info : Manageritalia Lombardia, progetto 'Heritage Lab' per valorizzare 58 siti Unesco italiani: Paolo Scarpa, presidente… - italiaserait : Manageritalia Lombardia, progetto ‘Heritage Lab’ per valorizzare 58 siti Unesco italiani - VivMilano : RT @manageritalia: #PNRR: chi meglio fa, più avrà. 3 miliardi per #Milano e #Lombardia, se il Sud fallisce aumenteranno. L’incontro I Dialo… - TuttoSuMilano : RT @manageritalia: #PNRR: chi meglio fa, più avrà. 3 miliardi per #Milano e #Lombardia, se il Sud fallisce aumenteranno. L’incontro I Dialo… -

Ultime Notizie dalla rete : Manageritalia Lombardia Le donne trainano la crescita dei dirigenti ... coordinatrice Gruppo Donne Manageritalia - nelle coorti che escono prevalgono le fasce d'età più ... Di fatto la regione con il numero più alto di donne in ruoli apicali è la Lombardia , con quasi 11.

A Milano il volontariato lo fanno anche i manager - Milano Post Il Gruppo manager per il sociale di Manageritalia Lombardia offre gratuitamente consulenza di qualità a enti del terzo settore e della pubblica amministrazione: un esempio da seguire per la città intera Milano ha da sempre una forte ...

Manageritalia Lombardia, progetto 'Heritage Lab' per valorizzare 58 siti Unesco italiani Adnkronos Manageritalia Lombardia, progetto ‘Heritage Lab’ per valorizzare 58 siti Unesco italiani Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia e Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm, lanciano Heritage Lab un’iniziativa in cui manager e studenti collaborano per ideare nuove modalità di v ...

Portalupi guida il fondo Mario Negri Il cda del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione Mario Negri ha nominato Antonella Portalupi ...

... coordinatrice Gruppo Donne- nelle coorti che escono prevalgono le fasce d'età più ... Di fatto la regione con il numero più alto di donne in ruoli apicali è la, con quasi 11.Il Gruppo manager per il sociale dioffre gratuitamente consulenza di qualità a enti del terzo settore e della pubblica amministrazione: un esempio da seguire per la città intera Milano ha da sempre una forte ...Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia e Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm, lanciano Heritage Lab un’iniziativa in cui manager e studenti collaborano per ideare nuove modalità di v ...Il cda del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione Mario Negri ha nominato Antonella Portalupi ...