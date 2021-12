Manageritalia Lombardia, progetto ‘Heritage Lab’ per valorizzare 58 siti Unesco italiani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia e Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm, lanciano Heritage Lab un’iniziativa in cui manager e studenti collaborano per ideare nuove modalità di valorizzazione dei gioielli dell’Italia Patrimonio dell’Umanità Unesco. Parte ufficialmente ‘Heritage Lab’, dopo la presentazione il 19 ottobre scorso presso l’università Iulm e l’immediata creazione del primo laboratorio progettuale che, con oltre 60 studenti, tre manager e il coordinamento dei docenti Martha Friel e Nicola Bellini, lavorerà sul progetto pilota dedicato al complesso del Sacro Monte di Varese, uno dei nove Sacri Monti italiani. I risultati del lavoro saranno presentati a gennaio 2022. A seguire, sono già in rampa di lancio altri gruppi di lavoro e di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Paolo Scarpa, presidentee Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm, lanciano Heritage Lab un’iniziativa in cui manager e studenti collaborano per ideare nuove modalità di valorizzazione dei gioielli dell’Italia Patrimonio dell’Umanità. Parte ufficialmente, dopo la presentazione il 19 ottobre scorso presso l’università Iulm e l’immediata creazione del primo laboratorio progettuale che, con oltre 60 studenti, tre manager e il coordinamento dei docenti Martha Friel e Nicola Bellini, lavorerà sulpilota dedicato al complesso del Sacro Monte di Varese, uno dei nove Sacri Monti. I risultati del lavoro saranno presentati a gennaio 2022. A seguire, sono già in rampa di lancio altri gruppi di lavoro e di ...

