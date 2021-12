Mamme | Jennifer Aniston | “Senza figli non sono donna a metà”

(Di lunedì 20 dicembre 2021), 52 anni, contro chi critica le donne che nondiventate. La rabbia dell’attrice di Friends contro chi ha insinuato che lei non sarebbe diventata madre perché troppo focalizzata sul suo lavoro. Durante un’intervistata al magazine ‘Allure’ la star di Hollywood, ex moglie del Premio Oscar Brad Pitt, parla di, gravidanza L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

_godgiven_ : RT @vera92: Vado a dormire pensando a Emma Stone e Jennifer Lawrence bestfriends neo mamme nominate insieme nella stessa categoria ai #Gold… - mayaureum : RT @vera92: Vado a dormire pensando a Emma Stone e Jennifer Lawrence bestfriends neo mamme nominate insieme nella stessa categoria ai #Gold… - stylesun__ : RT @vera92: Vado a dormire pensando a Emma Stone e Jennifer Lawrence bestfriends neo mamme nominate insieme nella stessa categoria ai #Gold… - evaartemis : RT @vera92: Vado a dormire pensando a Emma Stone e Jennifer Lawrence bestfriends neo mamme nominate insieme nella stessa categoria ai #Gold… - wallfl0wery : RT @vera92: Vado a dormire pensando a Emma Stone e Jennifer Lawrence bestfriends neo mamme nominate insieme nella stessa categoria ai #Gold… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamme Jennifer

Mamme.it

... uno spazio riservato alleche vogliono allattare il proprio bambino e provvedere al cambio ...Caspani ...Non mancano allenamenti in gravidanza perché le futurerimangano attive anche con il pancione ... Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish, Keith Urban, Bad Bunny, Alicia Keys,Lopez? Sulle ...L'attrice americana Jennifer Aniston ha dichiarato di aver molto sofferto negli anni per le continue insinuazioni dei media su presunte gravidanze in corso ...L'attrice Jennifer Aniston si è confessata in un'intervista definendo come 'brutte e dolorose' le voci sulle sue presunte gravidanze.