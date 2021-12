Mamma da poche settimane, Violetta muore a 33 anni: stroncata da un arresto cardiaco (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aveva 33 anni Violetta Pagliaro, giovane Mamma che poche settimane fa aveva festeggiato l’arrivo della sua primogenita Rebecca Aicha. Una vera e propria tragedia avvenuta a Rovigo, nel cui ospedale la giovane è stata ricoverata dopo un arresto cardiaco da cui non è riuscita a riprendersi. Lo scorso 5 dicembre il suo cuore ha smesso di battere, per cause non ancora note: un destino ingiusto e crudele, scrive il quotidiano Il Gazzettino, un tragico epilogo che lascia i genitori, il fratello, gli zii e gli altri parenti senza parole e distrutti dal dolore. La Procura ha disposto un’autopsia per stabilire le cause del decesso. «È una tragedia, è contro natura che un figlio venga a mancare prima di un genitore, ancor più inconcepibile che ad andarsene sia un figlio che ha ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aveva 33Pagliaro, giovanechefa aveva festeggiato l’arrivo della sua primogenita Rebecca Aicha. Una vera e propria tragedia avvenuta a Rovigo, nel cui ospedale la giovane è stata ricoverata dopo unda cui non è riuscita a riprendersi. Lo scorso 5 dicembre il suo cuore ha smesso di battere, per cause non ancora note: un destino ingiusto e crudele, scrive il quotidiano Il Gazzettino, un tragico epilogo che lascia i genitori, il fratello, gli zii e gli altri parenti senza parole e distrutti dal dolore. La Procura ha disposto un’autopsia per stabilire le cause del decesso. «È una tragedia, è contro natura che un figlio venga a mancare prima di un genitore, ancor più inconcepibile che ad andarsene sia un figlio che ha ...

